Utrecht-Schreckenstat: Terror oder Familienstreit?

Für IS gekämpft?

Wie die BBC Türkei berichtet, soll Gökmen Tanis vor einigen Jahren wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat vorübergehend festgenommen worden sein. Demnach habe er sowohl in der Türkei als auch in Tschetschenien gelebt und behauptet, für den IS gekämpft zu haben.