Nächster Coup für Münzbacher mit Online-Marktplatz

Erste Schritte in Italien

Abseits davon geht der Wachstumskurs unbeirrt weiter: Das Refurbed-Team ist mittlerweile 27 Mitarbeiter groß. „Ende des Jahres wollen wir 35 Leute sein“, so Windischhofer. Und was tut sich bei neuen Märkten und Angeboten? Der Schritt nach Polen wurde bereits gemacht, mit Küchen- und Haushaltsgeräten wurden neue Produkte ins Sortiment aufgenommen, die Expansion nach Italien ist angelaufen. Und die Umzugskisten? „Wir sind im Oktober in ein neues Büro gezogen, aber ab Mitte des Jahres wird’s wieder eng“, sagt Windischhofer lächelnd.