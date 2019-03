Doppelsieg! Gruber jetzt ältester Weltcupsieger

Gruber hatte als Vierter des Springens eine gute Ausgangsposition vorgefunden und hielt sich mit Greiderer, der bei der WM nicht zum Einsatz gekommen war, ständig in der Spitzengruppe. Diese reduzierte sich auf der letzten Runde nicht zuletzt dank des hohen Tempos Grubers auf ein Trio und hielt die Verfolger auf Distanz. „In Seefeld habe ich gegen Jarl Magnus verloren, aber heute hatte ich am Schluss super Körner, es war genial“, freute sich Gruber. Er fühle sich auch am Saisonende noch sehr stark, sagte der Gasteiner im ZDF. „Ich habe noch genug Saft in den Oberarmen und Power in den Haxn.“