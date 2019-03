Einbrecher von 400 Kilo schwerem Safe erdrückt

Eine schreckliche Entdeckung hat am Mittwoch ein Mann im US-Bundesstaat Indianapolis gemacht. In seiner Garage fand George Hollingsworth die Leiche eines Einbrechers, der beim Versuch einen 400 Kilogramm schweren Safe zu knacken, von diesem erdrückt worden war. Tragisches Detail: In dem Safe befanden sich keinerlei Wertgegenstände.