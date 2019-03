Dramatische Minute: Die Ohnmacht des Anthony Lopes

In Österreich, Deutschland und England redete man eher über Bayerns unerwartete Champions-League-Niederlage gegen Liverpool, aber der Rest der Welt war eher an Barcelona gegen Lyon interessiert. Und an einer Szene, die sehr traurig zum Mitanschauen war. Im Mittelpunkt: Der Torhüter von Lyon, der 28-jährige Anthony Lopes, der höchstwahrscheinlich eine Gehirnerschütterung erlitt.