Australier wehrt Pfeil mit seinem Smartphone ab

Plötzlich ging der Jüngere der Männer mit Pfeil und Bogen auf den anderen los, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 43-Jährige wollte die Szene mit seinem Smartphone fotografieren, als der Angreifer auch schon einen Pfeil auf ihn abfeuerte. Das Geschoss durchbohrte das Handy, blieb aber stecken. Nur die Spitze kam durch. So kam der Mann mit einer kleinen Kratzwunde am Kinn davon.