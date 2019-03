Eine weitere Grillzone in Linz ist bereits fixiert

Sonne und an die 16 Grad am Samstag - der Frühling kommt mit Riesenschritten und über kurz oder lang wohl auch die „Grillfreunde“, die an sonnigen Wochenenden am Donauufer und am Weikerlsee wieder nach Herzenslust brutzeln. Neben Adaptierungen an den bestehenden, wird’s zumindest eine neue Grillzone geben.