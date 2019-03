Von diesem 60-Meter-Tor schwärmt die Fußballwelt!

Der mexikanische Klub Santos Laguna gewann 4: 2 bei den New York Red Bulls in der CONCACAF Champions League. Das Match wird wahrscheinlich von Brian Lozanos Tor (81. Minute) in Erinnerung bleiben: Der uruguayische Angreifer überhob den Torhüter aus 60 Metern Entfernung und schoss das alles entscheidende 4:2. Interessanterweise führten die Red Bulls in der Pause noch mit 2: 0…Hier im Video das Tor der Woche.