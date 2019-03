Algerien: Bouteflika tritt nach Massendemos ab

Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika hat nach wochenlangen Protesten auf die Kandidatur für eine fünfte Amtszeit verzichtet. Zudem teilte das Präsidialamt in Algier am Montagabend mit, dass die ursprünglich für den 18. April geplante Präsidentenwahl verschoben werde. Daraufhin strömten in der Hauptstadt Tausende Menschen auf die Straßen und bejubelten den Rückzug des 82 Jahre alten, schwer kranken Präsidenten. Oppositionelle und Aktivisten warnten allerdings vor übertriebener Freude und kritisierten, dass Bouteflika per Dekret seine Amtszeit auf unbestimmte Zeit verlängert hat.