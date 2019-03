Sturm in Köln lässt Dach auf fahrenden Pkw krachen

„Eberhard“ fegte mit 163 km/h über den Semmering

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 war am Sonntag das Sturmtief „Eberhard“ über den Westen und die Südhälfte Deutschlands gezogen. Auch in Österreich forderte der Sturm in der Nacht auf Montag die Feuerwehren heraus. Betroffen war vor allem Niederösterreich: Mit bis zu 163 km/h tobte der Wind etwa auf dem Semmering.