Autoraser gefährden Helfer

Es war am späten Sonntagabend, als auf der Südautobahn zwischen Edlitz und Krumbach zwei Pkw kollidierten. „Die beiden beschädigten Wagen blieben fahruntüchtig auf der ersten Spur liegen“, berichtet ein Feuerwehrmann. Für ihn und seine Kameraden wurden die Bergearbeiten gleich mehrmals gefährlich. Denn dieser Abschnitt der A 2 ging bereits seinerzeit bei seiner Errichtung als sogenannte Sparautobahn in die Geschichte ein. Der Grund dafür: Zum einen wurde das Asphaltband förmlich in die Landschaft „geschmiegt“, was viele Kurven zur Folge hatte.