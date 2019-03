Freiwillige Hilfe für Frosch und Kröte

Im Rahmen von Exkursionen beim Ersatzbiotop Herzogstuhl wird die Aktion „Rettet die Frösche“ am 15. März vorgestellt. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr im Alt- und Problemstoffsammelzentrum Arndof. Am 29. März geht’s in Zlan zum Ganateich. Treffpunkt ist um 19 Uhr beim ADEG-Kaufhaus Messner in Zlan.