Das „Anders“-Sein als Risiko für Versicherung

Fröhlich lachend blicken die achtzehn Monate alte Ilvy und der einjährige Johannes in die Smartphone Kamera, mit der Ilvys Mama gerade ein Gruppen-Selfie macht. Direkt daneben sitzt der vierjährige Vincent am Boden und baut äußerst konzentriert an einem Turm aus bunten Holzklötzen. Der Jüngste dieser fröhlichen Kindergruppe ist der erst fünf Monate alte Maximilian. Er kuschelt zufrieden am Schoß seines Vaters, der liebevoll über den dunklen Haarschopf seines Erstgeborenen streichelt.