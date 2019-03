Internet-Betrüger buchten das Geld vom Konto ab

In Salzburg ist es erneut zu einem Fall von Telefonbetrug gekommen. Am vergangenen Freitag hat sich ein unbekannter Mann über das Festnetz bei einem 69-jährigen in der Stadt lebenden Deutschen gemeldet. Der Betrüger gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und teilte dem Mann mit, dass dessen Computer „gehackt“ worden sei und sich darauf nun eine Schadsoftware befinde.