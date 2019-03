Grasshoppers verloren trotz Elfer-Abwehr Lindners

Die Grasshoppers Zürich liegen in der Schweizer Fußball-Meisterschaft auch nach der 24. Runde am Tabellenende. Das Schlusslicht kassierte beim Debüt von Trainer Tomislav Stipic eine 0:1-Heimniederlage gegen den überlegenen Tabellenführer und Titelverteidiger Young Boys Bern, das entscheidende Tor fiel durch Djibril Sow in der 95. Minute.