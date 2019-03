Opposition will nicht über Sicherungshaft sprechen

Rendi-Wagner: Kickl bei Behördenversagen „mehr als Rücktrittsreif“

In eine ähnliche Kerbe schlagen die Sozialdemokraten. Diese entsenden zwar einen Vertreter zu dem Gesprächstermin mit den Parlamentsklubs der Koalitionsparteien, allerdings nur um mitzuteilen, dass man nicht für inhaltliche Verhandlungen zur Verfügung stehe. Auch die SPÖ will erst den Fall in Dornbirn aufgeklärt wissen. Wenn Behördenversagen vorliegen sollte, dann wäre der Innenminister „mehr als rücktrittsreif“, so SPÖ-Chefin Rendi-Wagner. Der Innenminister versuche daher abzulenken und zu vertuschen, anstatt alle Fakten auf den Tisch zu legen.