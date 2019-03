Die Lauser machen jungem Unfallopfer (13) Mut

Der Schüler war im Oktober 2017 auf dem Fahrrad von einem Bus erfasst worden, kämpfte mit seiner Familie ums Überleben – und braucht noch Therapie. „Für uns war schnell klar, dass wir da ordentlich helfen müssen“, versichert Andreas Hinker – und bewirbt mit Vehemenz das Benefizkonzert am 26. April in Gimpering bei Purgstall in Niederösterreich.