Darf man wirklich über alles und jeden lachen?

Deutsche und Humor - ohnehin eine Sache für sich …

So oder so war der Toiletten-Flachwitz von Annegret Kramp-Karrenbauer nur mäßig lustig. Da half auch das alberne Kostüm mit schiefer Baskenmütze wenig, auch das leicht biedere, leicht unsichere Auftreten von „AKK“ tat in Sachen Humorigkeit ihr Übriges. Man kann in Folge des Spaß-Auftritts durchaus in Frage stellen, ob es einer Spitzenpolitikerin angemessen ist, vor einem biertrunken grölendem Publikum den Kasperl runter zu reißen - und das auch noch schlecht. Der Auftritt war somit in mehrerlei Hinsicht entbehrlich.