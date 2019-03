Leitender C 1-Flugretter legt Funktion zurück

Pikanter Rücktritt auf der Position des leitenden Flugretters des Notarzthubschraubers C 1: Thomas Widerin legt diese Funktion ab Mai zurück. Widerin war massiv in die Kritik geraten, als Chef der Loipenrettung in der Olympiaregion Seefeld angeblich oft unnötigerweise den Notarzthubschrauber alarmiert zu haben