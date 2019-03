Doping-Knalleffekt! Jetzt auch Dürr verhaftet

Knalleffekt im Doping-Skandal rund um die beiden Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf: Der vermeintliche „Saubermann“ und „Aufdecker“ Johannes Dürr - bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 selbst als Sportbetrüger entlarvt - wurde heute Mittag nach „Krone“-Informationen in Innsbruck verhaftet. Er dürfte offenbar eine zentrale Rolle in der aktuellen Doping-Affäre spielen.