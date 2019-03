Doping-Skandal erfasst jetzt auch den Sommersport!

Genau wie die beiden im Zuge der Nordischen WM in Seefeld festgenommenen Langläufer Max Hauke (26) und Dominik Baldauf (26). Aber auch in deren Fall kam es am Samstag zu einer überraschenden Wende. Zu einer ziemlich dreckigen! Denn ihr 2014 ebenfalls des Dopings überführter früherer Teamkollege Johannes Dürr soll ihn nämlich durch seine Aussagen nicht nur ins Rollen gebracht haben. Sondern auch einer der Drahtzieher hinter dem Sportbetrug der Österreicher gewesen sein. Demnach soll laut ebenfalls mehrerer verlässlicher Quellen das Duo Hauke und Baldauf im Zuge der Einvernahmen bei der Polizei zu Protokoll gegeben haben, dass Dürr ihnen „Tür und Tor zum deutschen Arzt in Erfurt“ geöffnet habe - und das im Jahr 2016. Sprich: „Aufdecker“ Dürr wäre so nun selbst als dreister „Doping-Vermittler“ entlarvt!