Schon wieder Autolenker mit Laserblocker gestoppt

Der Kärntner (40) war am Montagnachmittag von einer Polizeistreife eingeholt und gestoppt worden. Die Beamten hatten vorher mit der Radarpistole Tempomessungen durchgeführt. Als der Kärntner vorbeiraste, zeigte das Gerät eine Störmeldung an. Da es bereits der dritte Vorfall innerhalb weniger Tage mit einem Laserblocker war, wussten die Polizisten sofort was los ist. Der Kärntner gab den Einbau des Blockers, der das Radargerät ablenkt, zu. Das Gerät wurde ausgebaut und beschlagnahmt, der Mann angezeigt.