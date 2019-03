Tornado-Serie: „Land wie mit Klinge aufgeschlitzt“

Im Südosten der USA hat am Sonntag eine tödliche Tornado-Serie zahlreiche Menschen das Leben gekostet. Mehr als zehn Wirbelstürme in zwei US-Bundesstaaten sollen „den Boden wie mit einer Klinge aufgeschlitzt“ haben. Im am stärkten betroffenen Bundesstaat Alabama starben mindestens 23 Menschen - darunter mehrere Kinder. Weitere Menschen werden noch vermisst. „Wir ziehen immer noch Leichen aus den Trümmern“, so ein Gerichtsmediziner.