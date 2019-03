Raue Sitten zum Finale der Fasnacht in Axams

Stunden vor dem alle vier Jahre stattfindenden Umzug wurde gestern in Axams „geschoppt“, was das Leinenhemd hielt. Dutzende kleine und große Wampeler galt es, mit Heu auszustopfen (schoppen). „Wia hundert Polschter um ’en Bauch“, erklärt ein Jung-Wampeler, wie sich das anfühlt. Er und seine Freunde gehören zum Fasnachtsnachwuchs, der auch in Axams nicht ausgeht. 35 Mini-Wampeler führten den Zug der zentralen Fasnachtsfigur der Mittelgebirgsgemeinde an. Mit dabei am Schoß von Wampeler-Vater Markus Danler Florian. Herzige eineinhalb Jahren alt! Der Jüngste unter den rauen Gesellen, die den Winter darstellen.