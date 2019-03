Ferrari-Jungstar Leclerc zeigt mit Hammer-Zeit auf

Die ersten im Klassement markierten ihre Zeiten alle auf der weichsten Pirelli-Mischung C5. Die Pneus werden in dieser Saison mit abnehmender Härte mit den Kürzeln C1 bis C5 bezeichnet. Red-Bull-Pilot Gasly erreichte mit einer 1:17,091 die viertschnellste Zeit, am Nachmittag beschädigte er seinen Wagen jedoch schwer, als er hart in der Streckenbegrenzung einschlug. Der 23-jährige Franzose, der schon in der vergangenen Woche abgeflogen war, blieb unverletzt. „Pierre ist okay nach seinem Aus in Kurve 9“, hieß es von Red Bull Racing nach seinem Besuch im Medical Centre, der bei einem Aufprall mit dieser Wucht vorgeschrieben ist.