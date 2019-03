Bruck: Deftiger Zank um Schäden im Freibad

Leitungen: 120 von 180 Messstellen desolat

Pensl greift in dem Posting den roten Bürgermeister frontal an: Peter Koch habe ein Gutachten vom Vorjahr, in dem auf den Sanierungsbedarf der Anlagen verwiesen wird, ignoriert. Es bestehe „Gefahr im Verzug“, da durch die lecken Leitungen – 120 von 180 Messstellen ergaben Mängel – auch Keime eindringen könnten.