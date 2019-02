Die neue Karfreitagsregelung sorgt weiterhin für Debatten. Nachdem dieser Tag bislang nur für Evangelische und Altkatholiken ein arbeitsfreier Tag war, sollte er zunächst zu einem halben Feiertag werden und wurde nun von den Regierungsparteien völlig aus dem österreichischen Feiertagskalender gestrichen. Wer künftig am Karfreitag freihaben will, muss dafür einen Urlaubstag opfern. Für die Evangelischen ist diese Regelung „inakzeptabel“, die Regierungsspitze betonte am Mittwoch jedoch, dass „kein Feiertag gestrichen“ wurde. Der ehemalige Diakonie-Direktor und nunmehrige evangelische Pfarrer Michael Chalupka sah das am Mittwoch im krone.tv-Livetalk mit Gerhard Koller anders und stellte klar: „Uns wurde sehr wohl ein Feiertag weggenommen!“