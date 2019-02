Bedroht und gedroht: Messerstecher (34) verlegt

Gutachten in Auftrag gegeben

Mittlerweile wurde auch ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, um den psychischen Gesundheitszustand des Beschuldigten näher zu beleuchten, so der Jurist. Die öffentliche Anklägerin Konstanze Manhart wolle überprüfen, ob ein Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gestellt werden muss, hieß es in der Begründung. Zuletzt hatte eine Reaktion des mutmaßlichen Mörders für große Empörung gesorgt. So wollte der 34-Jährige tatsächlich einen Antrag auf Haftentlassung stellen, wie sein Anwalt auf Nachfrage bestätigte, und auf freien Fuß gesetzt werden.