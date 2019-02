Österreicher fühlen sich zu Hause kaum rundum wohl

Sechs von zehn Personen fühlen sich zumindest „im Großen und Ganzen“ wohl in ihrem Zuhause, so die von ImmobilienScout24 in Auftrag gegebene Studie. Derselben Zahl der Befragten ist aber mindestens einer der Wohnräume zu klein. Am meisten stört ein zu kleines Bad mit 37 Prozent oder eine zu kleine Küche mit 35 Prozent.