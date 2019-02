Eine Goldschmiedin mit Leib und Seele

„Nach verschiedenen Stationen habe ich mich 2009 dazu entschlossen, selbstständig zu werden und in weiterer Folge nach Kärnten zurückzukehren“, erzählt Martina: „Denn nur so kann man letzten Endes seine Kreativität im Beruf voll ausleben.“ In ihrer Werkstatt in Maria Rain fertigt sie ausschließlich Einzelstücke an: „Ob Collier, Ohrring oder Siegelring, ich achte immer darauf, ein ganz spezielles Unikat anzufertigen. Denn Schmuck sagt viel über seinen Träger aus. Genau so wie es jeden Menschen kein zweites Mal gibt, soll auch Schmuck ein Ausdruck der Individualität sein.“