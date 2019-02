Das Parken ist in Graz ab Montag teurer

Parkgebühren feiern den 40. Geburtstag

Durch die Erhöhung erwartet sich der Grazer VP-Finanzstadtrat Günter Riegler jährliche Mehreinnahmen von circa 2,3 Millionen Euro. Riegler verweist darauf, dass das Halbstunden-Ticket in der Grazer blauen Zone auch nach der Erhöhung gleich teuer ist wie in Linz - und sogar etwas günstiger als in Wien (1,05 Euro). Und: „In den nächsten drei bis vier Jahren wird es aber keine weiteren Erhöhungen mehr geben. Wir haben die Grazer Parkgebühren seit sechs Jahren nicht mehr angehoben und in Graz wohl das modernste Parksystem in Österreich.“