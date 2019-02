Die Polizei zog vier Alkolenker aus dem Verkehr

Am frühen Sonntagmorgen kamm es in d er Innsbrucker Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige aus Hallein wollte gerade einparken und stieß dabei mit dem Auto eines 48-jährigen Serben zusammen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Lenker erlitt bei der Kollision eine Verletzung an der Hand, die 35-jährige Beifahrerin der Halleinerin klagte über Übelkeit. Die beiden wollten jedoch nichts in Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem Serben 1,08 Promille. Er musste den Führerschein abgeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.