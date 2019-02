Bis zu 20 Grad: Jetzt kehrt der Frühling zurück!

All jene, die bereits genug von kalten Nasen, klammen Fingern und dem dicken Wintermantel haben und den Frühling schon sehnlichst erwarten, dürfte das Folgende wohl das Herz aufgehen lassen: Pünktlich zu Wochenbeginn wird es wahrlich frühlingshaft, die Thermometermarke klettert - nach dem Kälteeinbruch am Wochenende - wieder in den zweistelligen Plusbereich. Am Donnerstag legt das Wetter sogar noch einen drauf: Erstmals im heurigen Jahr sind bis zu 20 Grad möglich!