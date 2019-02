Modeste-Doppelpack und Schaub-Assist bei Köln-Sieg

ÖFB-Teamspieler Schaub, der zuletzt drei Partien wegen eines Knochenmarködems verpasst hatte, führt dank seines elften Assists auch die Saisonwertung der Liga an - gemeinsam mit seinem Teamkollegen Dominick Drexler, der am Samstag nach Pausenrückstand den Ausgleich (50.) erzielte. Modeste, der im Winter nach eineinhalb Jahren in China nach Köln zurückgekehrt war, hatte schon bei seinem Comeback in der vergangenen Woche beim 2:3 gegen Paderborn getroffen. Schaubs Teamkollege Florian Kainz fehlte wegen einer Sperre.