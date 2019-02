Wir in der Welt: Was kann Außenpolitik erreichen?

Wie Firmen Handel treiben und für ihre Produkte in den USA hohe Zölle zu bezahlen sind, wird außenpolitisch beeinflusst. Genauso ob Nachbarstaaten Schadstoffe in die Luft blasen und Atomkraftwerke betreiben. Oder ob Flüchtlinge aus Syrien in der Türkei aufgenommen werden statt in EU-ropa. Wirtschaftsbeziehungen, Umweltprobleme und Migration machen nicht an Grenzen halt. Also wäre es strunzdumm, international nicht mitreden zu wollen.