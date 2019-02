Polizistinnen geschlagen und in Schritt gegriffen

Nicht nur Polizisten sind im Dienst immer öfter Gewalt ausgesetzt, auch vor den weiblichen Beamten wird nicht mehr haltgemacht. So wurden bei Einsätzen am Donnerstag und am Freitag in Wien zwei Polizistinnen attackiert: Eine Beamtin erlitt einen Faustschlag ins Gesicht, während sie einer Betrunkenen beim Anziehen helfen wollte, einer Kollegin wurde von einem Ungarn, der sich unerlaubt in Österreich aufhielt, in den Schritt gegriffen.