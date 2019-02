„Als Unternehmer ist man niemals zufrieden“

Sie sind in den letzten Monaten auch mit der einen oder anderen Ansage aufgefallen. Wird Christoph Walser das Amt des Kammerpräsidenten politischer anlegen?

Als Wirtschaftskammer sind wir die Vertreter der Wirtschaft. Dass wir dabei ständig Berührungspunkte mit der Politik haben, liegt auf der Hand. Und wenn es notwendig ist, dann müssen wir unseren Job machen und die Interessen der Wirtschaft vertreten. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die Wirtschaft ja nicht alleine, also ohne die Menschen in Tirol, funktionieren kann. Wer hier eine Segmentierung in „böse Wirtschaft“ und „gute Arbeitnehmervertretung“ propagiert, der tut dies ohne an die Menschen im Lande zu denken. Wir müssen uns nicht trennen, sondern erkennen, dass es nur gemeinsam geht.