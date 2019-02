Phil Collins: „Toll, dass man mich hören will“

Du hast in den letzten Jahren immer davon gesprochen, dass du offen wärst für eine Genesis-Reunion. Ist diese Meinung 2019 unverändert?

Ich bin immer offen, wenn etwas funktioniert. Ich sehe Mike Rutherford relativ oft und er spielt auch mit Mike And The Mechanics auch in unserem Vorprogramm bei euch. Auch mit Tony Banks bin ich immer in Kontakt. Es ist alles möglich, aber ich will jetzt nichts Positives dazu sagen, außer, dass wir vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt etwas zusammen machen werden.