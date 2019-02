Die Pavarottis der Vögel singen nun in Schönbrunn

In ihrer Heimat Australien verstummt ihr Gesang immer öfter. Durch die Rodung der Eukalyptuswälder befürchten Experten ein Aussterben des Schwalbensittichs. In Tasmanien, wo die süßen Pavarottis (in Anlehnung an den weltberühmten Opernsänger Luciano Pavarotti, Anm.) brüten, wurden Kurzkopfgleitbeutler eingeschleppt, die ihre Küken töten.