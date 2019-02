NASA-Expertenteam ist nun den Aliens auf der Spur

Ozeane der Außenmonde, Exoplaneten

Augenmerk wird in Zukunft etwa auf Lebensformen in den Ozeanen der eisigen Außenmonde unseres Sonnensystems oder „auf den antiken Mars“ gelegt. Auch die weitere Suche nach Exoplaneten, die mögliches Leben beherbergen, wird weiter forciert und ist das Hauptziel des SETI-Projekts der NASA. Zudem sollen in Zukunft weitere Forscherteams in die gemeinsame Suche eingebunden werden.