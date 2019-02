Kommt jetzt in ganz Wien Tempo 30?

ARBÖ: „Flächendeckende Reduktion auf Tempo 30 unverhältnismäßig“

Der Autofahrerclub ARBÖ zeigt sich in einer Aussendung wenig begeistert vom Vorstoß des KFV. „Eine flächendeckende Reduktion auf Tempo 30 sehen wir als unverhältnismäßig an“, wird erklärt. Vielmehr solle die Polizei an Unfallhäufungsstellen, an denen viele Fußgänger unterwegs sind, vermehrt Tempomessungen durchführen und Verkehrssünder strafen.