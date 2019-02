„Naddel“: „Verona hat mein Leben zerstört“

„Verona hat damals mein Leben zerstört“, ließ Nadja Abd el Farrag auch in ihrem neuesten Interview kein gutes Haar an ihrer einstigen Konkurrentin Verona Pooth. Vor 22 Jahren hatte Dieter Bohlen „Naddel“ verlassen, um Verona in Las Vegas zu heiraten. „Was damals alles passiert ist, fand ich natürlich beschissen, was sie mir alles angetan hat“, so die heute 53-Jährige weiter. „Heute würde ich mir das nicht mehr bieten lassen.“