WM-Gold und Silber für Carina Edlinger

Was nach ihren Erfolgen bei der WM 2017 in Finsterau und den Paralympics 2018 noch gefehlt hat, nämlich Silber, holte Carina Edlinger nun bei ihrem zweiten WM-Einsatz in Prince George (Kan). Mit Guide Florian Seiwald reichte es zum Auftakt zu Silber hinter der Ukrainerin Oksana Shyshkova. „Nicht mein bestes Rennen, aber Silber ist Silber“, hatte Carina gut lachen. Damit ist ihr Medaillensatz komplett.