Zivilprozess: Multiple Sklerose wegen Impfung?

Der Kläger war nicht im Gerichtssaal, denn der Tiroler (36) ist ein Pflegefall. Durch eine Zeckenimpfung, so behauptet er, erkrankte er an Multipler Sklerose (MS) und sein Zustand verschlechterte sich ständig. Nach drei Minuten war aber der Zivilprozess am Landesgericht Innsbruck vorbei, weil die Zuständigkeit fraglich ist.