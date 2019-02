STC rüstet für die neue Saison auf

Anfang Dezember 2018 sah es beim STC düster aus. Nach dem freiwilligen Abschied von Langzeit-Manager Stefan Schiess drohten beim Traditionsverein die Rollbalken in Sachen Bundesliga runter zu gehen. Knapp zweieinhalb Monate später schaut die Sache aber schon wieder ganz anders aus. Nachdem Präsident Florian Kreibich zu Jahresbeginn mit Gioia Vavricka eine neue Managerin präsentiert hatte, kam neuer Schwung in die Sache. Jetzt, drei Monate vor dem Bundesligastart am 25. Mai gegen Mauthausen, konnte Vavricka, die aktuell für ihren FIFA-Master in Mailand studiert, eine schlagkräftige Truppe präsentieren.