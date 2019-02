Kran-Hersteller hebt Millionen in die Höhe

Die Palfinger-Aktien sind an der Wiener Börse im prime market gelistet. In Deutschland notieren sie im Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München und Düsseldorf. Der Wert der Aktie brach im Vorjahr um mehr als ein Drittel auf 22,50 Euro ein. Heute (Montag) notierte sie um 13.45 Uhr unverändert bei 25,00 Euro.