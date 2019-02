Schweizer debattieren: Zu viel Luxus für Lara Gut?

Platz neun im Super-G, Platz acht in der Abfahrt, Platz 21 im Riesentorlauf - sicher keine schlechten Ergebnisse, für ein Kaliber á la Lara Gut allerdings wahrscheinlich doch ein bisserl wenig. Die Ausbeute bei der am Sonntag zu Ende gegangenen WM in Aare ließ für die Schweizer Ski-Beauty doch zu wünschen übrig. Platz zwei in St. Moritz und Rang drei in Garmisch waren indes das Höchste der heurigen Weltcup-Gefühle.