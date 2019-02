Rauferei: Holländische Türsteher gegen Landsleute

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 9. Februar kurz nach 22 Uhr vor einem Lokal in Kirchberg in Tirol zu einer Auseinandersetzung zwischen einer mehrköpfigen, unter Alkoholeinfluss stehenden niederländischen Touristengruppe und zwei Türstehern, ebenfalls holländische Staatsbürger. Der Grund: Die Touristen durften nicht in das Lokal. Als die Auseinandersetzung zu einem Handgemenge ausartete, wollte ein holländischer Polizist (34) schlichtend einwirken, wurde jedoch von seinen Landsleuten zu Boden geschlagen und dabei erheblich verletzt. Nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamte der Polizei Kirchberg konnten nunmehr zwei Tatverdächtige (26 und 22) ausgeforscht und der Staatsanwaltschaft angezeigt werden. Gegen die beiden Türsteher wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes des Besitzes und der Verwendung von verbotenen Waffen durchgeführt. Es wurde gegen sie ein Waffenverbot erlassen und auch Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.