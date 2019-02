Schauspiel-Legende Bruno Ganz (77) gestorben

Die Schweizer Schauspiel-Legende Bruno Ganz ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren in Zürich. Ganz erlag am Samstag in den frühen Morgenstunden im Kreise seiner engsten Familie einer Krebserkrankung, wie seine Agentin mitteilte. Bis zuletzt habe er „intensiv und voller Freude an Projekten gearbeitet“. Ganz galt als einer der bedeutensten Schauspieler der Gegenwart, sein wohl bekanntester Auftritt war jener als Adolf Hitler in „Der Untergang“.