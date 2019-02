Fünf Kollegen getötet: Polizei erschoss Amokläufer

Schulen verhängten „Lockdown“

Zwei in der Nähe der Fabrik befindlichen Schulen verhängten einen „Soft Lockdown“, die Schüler durften ihre Klassenzimmer nicht verlassen. Der Unterricht lief aber normal weiter, inzwischen wurde der „Lockdown“ wieder aufgehoben. Wenig später teilte die Stadt via Twitter mit, der Schütze sei gefasst worden. Auch die Polizei schrieb, der Täter sei „gesichert“, dennoch komme es in der Umgebung des Tatorts zu einer gesteigerten Polizeipräsenz. Zuvor hatten die Behörden die Anrainer dazu aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, beziehungsweise die Gegend zu meiden.